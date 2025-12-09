السفير صلاح حليمة: الموقف المصري يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إنه في غاية الأهمية في ظل التطورات الأخيرة بليبيا والسودان، وكذلك التطورات المرتبطة بالحدود الليبية السودانية المصرية.

وأضاف "حليمة" خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc، أمس الاثنين، أن الموقف المصري بصدد تطورات الأوضاع في ليبيا يؤكد على ضرورة خروج الميليشيات الأجنبية، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وأن التطورات التي تشهدها السودان على الميدان العسكري تستوجب مثل هذا اللقاء والتعاون، والتأكيد على وحدة السودان وسلامته الإقليمية، والسعي نحو تسوية سلمية للأزمة السودانية.

ولفت إلى أن ترسيم الحدود البحرية المصرية الليبية يخضع للعلاقات الخاصة بين مصر وليبيا وبعض دول منطقة حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى وجود اتصالات مكثفة على مستوى رفيع تهدف إلى ترسيم الحدود البحرية بطريقة تضمن نوعًا من العدالة، والالتزام بالقوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والفريق أول خالد خليفة، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، والفريق أول صدام خليفة، نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي.