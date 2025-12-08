 مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا - بوابة الشروق
الإثنين 8 ديسمبر 2025 11:13 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

كمشجع زملكاوي.. برأيك في الأنسب للإدارة الفنية للفريق؟
النتـائـج تصويت

مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا

كييف - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 10:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 8 ديسمبر 2025 - 10:57 ص

قالت السلطات الأوكرانية، إن شخصا على الأقل قتل وأصيب 12 آخرين في هجمات روسية جديدة بالمسيرات على البلاد. 

وأضافت السلطات أن رجلا توفي متأثرا بإصاباته في منطقة دنيبروبيتروفسك بشرق أوكرانيا، حيث أصيب 5 أشخاص.

وذكر المسئولون أن مسيرة استهدفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في منطقة سومي بشمال شرق البلاد، مما أسفر عن إصابة 7 مدنيين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الأوروبيين في لندن اليوم الاثنين، لمناقشة مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

تقام المحادثات حاليا في الأساس بين المسئولين الأوكرانيين والأمريكيين من ناحية وبين الولايات المتحدة وروسيا على الناحية الأخرى، بدون مشاركة أوروبية مباشرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك