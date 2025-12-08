مقتل شخص وإصابة 12 آخرين في هجمات روسية جديدة على أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأوكرانية، إن شخصا على الأقل قتل وأصيب 12 آخرين في هجمات روسية جديدة بالمسيرات على البلاد.

وأضافت السلطات أن رجلا توفي متأثرا بإصاباته في منطقة دنيبروبيتروفسك بشرق أوكرانيا، حيث أصيب 5 أشخاص.

وذكر المسئولون أن مسيرة استهدفت مبنى سكنيا متعدد الطوابق في منطقة سومي بشمال شرق البلاد، مما أسفر عن إصابة 7 مدنيين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الأوروبيين في لندن اليوم الاثنين، لمناقشة مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

تقام المحادثات حاليا في الأساس بين المسئولين الأوكرانيين والأمريكيين من ناحية وبين الولايات المتحدة وروسيا على الناحية الأخرى، بدون مشاركة أوروبية مباشرة.