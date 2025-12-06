اصطدمت سفينة ركاب تقل 137 شخصا بجسر على قناة ماين - دوناو في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة، أن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بينما كانت السفينة على وشك دخول هويس قرب بلدة ديتفورت في منطقة نويماركت، على بعد نحو 70 كيلومترًا جنوب شرق نورنبرج.

وأوضحت الشرطة، أن غرفة القيادة لم يتم خفضها بما يكفي، ما أدى إلى اصطدامها بالجسر وتسبب في أضرار كبيرة.

وأكدت الشرطة، أن الطاقم وجميع الركاب الـ137 لم يصب أي منهم بأذى.

وقدرت الشرطة حجم الأضرار في نطاق عشرات الآلاف من اليورو.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن السفينة مُنعت من مواصلة رحلتها في الوقت الحالي.