رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعرض الفرص الاستثمارية أمام مؤسسات وشركات أمريكية

اختتم وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، جولته الترويجية في الولايات المتحدة بسلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات وشركات أمريكية تعمل في مجالات التنمية الاقتصادية، حلول الطاقة، وتكنولوجيا الري المتطور؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى المنطقة.

وشارك جمال الدين، في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة التنمية الاقتصادية لمقاطعة برنس جورج، لعرض مقومات المنطقة الاقتصادية والحوافز المقدمة للمستثمرين، والفرص الواعدة لتوطين الصناعات وتعزيز القدرة التصديرية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن المنطقة نجحت في كسب ثقة المستثمرين العالميين وتدعم الانتقال نحو حلول تكنولوجية مستدامة في القطاعات الصناعية واللوجستية.

كما التقى جمال الدين، مع سودهكار جاناكيرامان، رئيس قطاع حلول المباني بشركة هانيويل، وآدم جوينر، نائب الرئيس للمبيعات العالمية، وشملت الزيارة جولة داخل مرافق الشركة للاطلاع على أحدث حلول التشغيل الآلي الصناعي، التحول في مجال الطاقة، وأنظمة تخزين الطاقة، وبحث فرص تطبيق هذه الحلول الذكية والمستدامة في الموانئ والمناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما التقى مع ممثلي شركة دراجون لاين، مونتي تيلر وديميتري فاكولينكو، المتخصصة في أنظمة الري بالتنقيط المحمولة، لبحث فرص التعاون في تصنيع نظم الري بالتنقيط وأنظمة الري المحوري، بما يسهم في تطوير الصناعات المرتبطة بإدارة المياه وتعزيز التكامل مع قطاعات المنطقة الاقتصادية.

وشملت الجولة الترويجية سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، الطاقة المستدامة، الصناعات الدوائية والطبية، اللوجستيات، الصناعات المتقدمة، والزراعة الذكية، لاستعراض فرص التعاون وجذب الاستثمارات الأمريكية لتوطين الصناعات وتطبيق الحلول الذكية والمستدامة في مختلف القطاعات، بما يعكس مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية ويؤكد دورها في تعزيز التكامل بين الأسواق الإقليمية والدولية.



