أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي التي تقام مساء اليوم الأحد على ملعب الأخير في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب المدافع الفرنسي ويليام ساليبا عن تشكيل أرسنال ليعتمد أرتيتا على الثنائي الشاب موسيكيرا وهينكابي في عمق الدفاع في ظل غياب أيضا البرازيلي جابرييل للإصابة.

وفيما يلي تشكيل أرسنال:-

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر – موسيكيرا – بييرو هينكابي – ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – ميكيل ميرينو

خط الهجوم: إيبيريتشي إيزي – جابرييل مارتينللي – بوكايو ساكا

وعلى مقاعد البدلاء يوجد كل من: أريزابالاجا – لويس سكيلي – بن ايت – مارتن أوديجارد – كريستيان نورجارد – إيثان نوانيري – نوني مادويكي – فيكتور جيوكيريس – جابرييل جيسوس.