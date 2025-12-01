الدفاع المدني في غزة: عمليات إزالة الأنقاض وإنقاذ المفقودين تسير ببطء شديد

قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في غزة محمود بصل، أن عمليات إزالة الأنقاض وإنقاذ المفقودين تسير ببطء شديد.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة الأقصى، اليوم الاثنين، أن دخول المعدات الثقيلة ما يزال شبه معدوم، موضحًا أن حفّارًا واحدًا فقط يعمل في المنطقة الوسطى.

وأشار بصل إلى أنه سيتم نقل الحفار لاحقًا للعمل في محافظتي غزة والشمال، لكن إمكانيته لا تكفي لحجم الكارثة.

ولفت إلى أن الدفاع المدني يتلقى مطالبات يومية من المواطنين للبحث عن ذويهم العالقين تحت الركام.

وسبق أن أعلنت قالت اللجنة الوطنية لشئون المفقودين في حرب الإبادة في قطاع غزة، أن أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض.

وطالبت اللجنة، دول العالم بإدخال فرق دولية لانتشال جثامين المفقودين.