الاتحاد الأوروبي يلمح إلى إمكانية حسم جهود السلام في أوكرانيا مطلع الأسبوع

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن جهود السلام لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا قد تدخل مرحلة حاسمة بعد جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا خلال مطلع الأسبوع.

وأكدت كايا كالاس، للصحفيين في بروكسل عند وصولها لحضور اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "قد يكون هذا الأسبوع حاسما للجهود الدبلوماسية".

وأضافت كالاس: "سمعنا أمس أن المحادثات في أمريكا كانت صعبة لكنها مثمرة"، مشيرة إلى أنها ستتحدث خلال اليوم مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين.

وأكدت كالاس من جديد على موقف الاتحاد الأوروبي القائل بضرورة زيادة التكتل الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات إضافية عليها، بالإضافة إلى الاتفاق على جعل أصول الدولة الروسية المجمدة بموجب العقوبات الأوروبية، متاحة كقرض لكييف.

ودعت كالاس أيضا إلى تقديم دعم عسكري ومالي وإنساني إضافي كي تتمكن أوكرانيا من "الصمود والتفوق على روسيا".

وكانت إحدى النقاط المثيرة للجدل التي نوقشت بين واشنطن وكييف تتعلق بإمكانية فرض قيود في المستقبل على حجم القوات المسلحة الأوكرانية.

ورفضت كالاس هذه الفكرة قائلة إن "الجيش الروسي هو في الحقيقة مهدد للجميع."

وحذرت من أنه: "إذا كان الجيش الروسي كبيرا، وإذا كانت ميزانيتهم العسكرية كبيرة كما هي الآن، فسيرغبون في استخدامها مرة أخرى".

وتجنبت كالاس الإجابة على سؤال من أحد الصحفيين حول ما إذا كانت تثق بالإدارة الأمريكية لإيجاد حل مناسب لأوكرانيا، وردت بدلا من ذلك قائلة: "الأوكرانيون وحدهم هناك، ولو كانوا مع الأوروبيين لكانوا بالتأكيد أقوى بكثير، لكنني أثق أن الأوكرانيين يدافعون عن أنفسهم".