لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي

ورفع ميلان رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن روما صاحب المركز الثاني، والذي يواجه نابولي، صاحب المركز الثالث، غدا الأحد في قمة مباريات الجولة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد لاتسيو عند 18 نقة في المركز الثامن.

وسجل رافائيل لياو هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 51.

وجاءت البداية بطيئة من جانب الفريقين، حيث لم يتهدد مرمى إيفان بروفيديل، حارس لاتسيو، ومايك ماينان، حارس ميلان.

وافتقد ميلان لخدمات نجمه الأمريكي كريستيان بولسيتش، والذي يعاني من الإصابة، لكن النجم البرتغالي رفائيل لياو قاد هجمات الفريق المضيف في سعيه لهز الشباك.

على الجانب الآخر، استعان لاتسيو بمهاجمه السنغالي بولاي ديا في قيادة خط الهجوم، إلى جانب جوستاف إيساكسون، وحاول تهديد مرمى ميلان بدون جدوى.

وجاء الشوط الأول سلبيا في النتيجة والأداء، حيث لم ينجح كلا الفريقين في تشكيل خطورة كبيرة طوال 45 دقيقة.

ومع بداية الشوط الثاني بادر ميلان إلى الضغط على منافسه وتهديد مرمى حارسه بروفيديل، فيما ألتزم لاتسيو بمنطقة جزاءه وحاول شن هجمات مرتدة على مرمى ميلان.

وفي الدقيقة 51 سجل ميلان الهدف الأول عن طريق رافائيل لياو، والذي تلقى عرضية أرضية من زميله فيكايو توموري، ليضعها لياو في الشباك.

وسدد لياو كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى بروفيديل، وذلك بعد دقيقتين من تسجيل الهدف.

وحاول المهاجم جوستاف إيساكسون تسجيل هدف للاتسيو في الدقيقة 64، لكن ماينان، حارس ميلان، نجح في التصدي وإبعاد الخطر عن مرماه.

وشهدت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، جدلا كبيرا بعد مطالبة لاتسيو بضربة جزاء بداعي لمس ستراهينا بافلوفيتش، مدافع ميلان، للكرة بيده، لكن الحكم قرر عدم احتساب ضربة جزاء بعدما لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

ونجح ميلان في تسيير ما تبقى من المباراة لصالحه، ليفوز على لاتسيو بهدف نظيف.