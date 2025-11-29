- لاميس خطاب تكشف لـ"الشروق" أسباب الاستقالة: البيئة داخل الحزب لا تتوافق مع الممارسة السياسية النزيهة.. وإسلام قرطام: فوزي لم يكن وليد الصدفة

- قيادي بـ«الحركة المدنية»: تحالف الحزب مع أحزاب أخرى لدعم إسلام قرطام أغضب باقي مرشحي الحزب

أثار إعلان المؤشرات الأولية في نتائج الحصر العددي للجولة الأولى بالمرحلة الثانية، بفوز مرشح حزب المحافظين عن دائرة البساتين ودار السلام بمحافظة القاهرة، إسلام أكمل قرطام، خلافات وانقسامات عنيفة داخل الحزب، في الوقت الذي أعلنت فيه مرشحة الحزب عن دائرة قصر النيل، وعضو المجلس الرئاسي بالحزب، لاميس خطاب استقالتها رسميا.

وكشفت لاميس عبد الكريم خطاب، أسباب تقديم استقالتها بشكل رسمي من الحزب، قائلة في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن استقالتها تعود إلى عدم توافق البيئة الداخلية للحزب حاليًا مع رؤيتها، قائلة: "لم أعد أرى أن البيئة داخل حزب المحافظين تتوافق مع المبادئ التي أؤمن بها، ولا مع الشكل الذي يجب أن تكون عليه الممارسة السياسية النزيهة".

وأضافت خطاب لـ"الشروق": "فضّلت أن أبتعد باحترام بدلاً من الاستمرار في إطار لا يتيح مساحة حقيقية للعمل الجاد".

وتابعت: "فيما يتعلق بعدم تقديم الحزب للدعم الانتخابي لي كمرشحة، فأنا لا أتناول هذا الملف من زاوية ما قدّمه الحزب أو ما لم يقدّمه لأن قرار الاستقالة من البداية لم يكن مرتبطًا بالجوانب اللوجستية أو المادية، فالقضية بالنسبة لي تتعلق بمنهجية العمل السياسي وبمدى وجود رؤية سياسية واحدة وواضحة، وهي معايير لم أشعر أنها متوافرة بالشكل الذي يمكّنني من الاستمرار".

وأكملت: "فضّلت اتخاذ موقف يحافظ على استقلاليتي وقيمي من غير الدخول في أي تفاصيل أو تحميل جهة بعينها مسؤولي"، مشيرة إلى تواصل بعض قيادات الحزب معها لمحاولة إعادة مناقشة القرار.

وواصلت: "لكنني فضّلت التمسك بالاستقالة احتراماً لموقفي، ولأنني لا أتخذ قراراتي بشكل انفعالي القرار كان مدروساً وواضحاً بالنسبة لي".

وتقدم خطاب بإستقالتها بعد فترة من النشاط السياسي سعت خلالها لتقديم أقصى جهد والتزام دفاعًا عن المبادئ التي تؤمن بها، وعلى رأسها الشفافية واحترام المواطن والعمل السياسي النزيه، حسب قولها.

وأوضح قيادي بارز في تحالف الحركة المدنية الديمقراطية، الذي يمثل حزب المحافظين أحد أحزابها، إن الانقسام والخلافات التي يشهدها الحزب حاليًا تعود إلى تحالف مرشح الحزب إسلام قرطام مع حزبين كبيرين في الدائرة للفوز بالمقاعد الثلاثة.

ويخصص لدائرة دار السلام والبساتين 3 مقاعد، تنافس عليها إسلام أكمل قرطام ومرشح عن حزب حماة الوطن، ومرشح عن حزب مستقبل وطن، إضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين.

ووفقًا للحصر العددي الأولى، حصل إسلام قرطام على المركز الأول في دائرته بإجمالي أصوات بلغ 18.885 صوتًا، وفي المركز الثاني مرشح حزب حماة الوطن علي عبدالونيس بإجمالي أصوات بلغ 14,195 صوتاً، وفي المركز الثالث مرشح حزب مستقبل وطن محمود الشيخ بإجمالي أصوات بلغ 12,995 صوتاً.

وأضاف القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الشروق"، أن هذا التحالف أدى إلى غضب داخل الحزب، حيث رأى مرشحوه في الدوائر الأخرى أن التحالف اقتصر على إسلام أكمل قرطام، دون أن يشمل جميع مرشحي الحزب، على رأسهم طلعت خليل، ولاميس خطاب.

وفي تعقيبه، قال مرشح حزب المحافظين، إسلام أكمل قرطام، ردا على استقالة خطاب، بعد فوزه في المؤشرات الأولية:" إن استقالة خطاب ليس بجديد على الساحة الحزبية المصرية"، مردفًا: "بشكل عام هذه المواقف تحدث في الأحزاب ورأينا تقديم استقالات قيادات كبيرة في أحزاب لاستقالتها الفترة الماضية".

ورأى قرطام في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن فوزه لم يكن وليد الصدفة، قائلاً: "نظمنا أكثر من مؤتمر انتخابي لحملتي الانتخابية وشجعنا الناخبين على الاختيار بضميرهم وعقلهم والوعي الذي يمتكلونه".

وحول تحالف حزب المحافظين مع الأحزاب الأخرى بالدائرة، قال قرطام إنه "لم يكن هناك تحالفًا مع حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن في دائرة البساتين"، متسائلاً: إذا كان هناك أي تحالفات فلماذا لم نحضر معهم مؤتمراتهم الجماهيرية في الدائرة؟".

كما أشار إلى أنه حرر محضر يتعلق بصورة متداولة تجمعه مع مرشحي حزبي مستقبل وطن وحماة وطن، قائلا إن في المرة الأولى أكدنا أن هذه الأوراق لا تتبعنا، وحين لاحظنا تداولها بكثرة في يومي التصويت أثبتنا بها حالة وقمنا بتحرير محضر بها، وحيث إن الصورة لم تكن متداولة في أيام عملية التصويت فقط، ولكنها متداولة قبلها منذ 10 أيام.