شهد قضاء خبات في محافظة أربيل توترا واسعا عقب مقتل متظاهر وإصابة 12 آخرين خلال مواجهات بين محتجين من عشائر الهركية والقوات الأمنية في إقليم كردستان.



وقال مصدر أمني إن الضحايا سقطوا جراء إطلاق نار استهدف المحتجين، ما أدى إلى تفاقم التوتر في المنطقة. وأضاف المصدر أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.



وفي تطور لافت أعلنت عشائر الهركية "النفير العام" في أربيل، مؤكدة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" بعد مقتل أحد أفرادها، وسط مخاوف من تصاعد الاحتقان بين أبناء العشيرة وقوات البيشمركة واتساع نطاق الاضطرابات في المنطقة.



وتعود جذور التوتر في قضاء خبات إلى خلافات اجتماعية وأمنية متراكمة بين أفراد من عشائر الهركية وبعض تشكيلات القوات المحلية في الإقليم.

وشهدت مناطق مختلفة من كردستان في السنوات الأخيرة احتجاجات متفرقة على خلفيات اقتصادية وخدمية وعشائرية، إلا أن إعلان "النفير العام" بهذا الشكل يعد تصعيدا غير مسبوق قد يهدد باتساع نطاق المواجهات ما لم تتخذ إجراءات لاحتواء الموقف وامتصاص الاحتقان.