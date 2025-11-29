وزير الزراعة: زيادة الإنتاجية نتيجة التوسع الأفقي في زراعة الأراضي أدت لانخفاض الأسعار

قال المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعاون بين القطاع الخاص والمستثمرين ووزارة الزراعة والحجر الزراعي والمعامل المركزية، بالإضافة إلى رؤية مصر الاستراتيجية على مدار الـ10 سنوات الماضية، أتاح فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف “فاروق" خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، المذاع اليوم السبت، أن الوزارة تبذل جهودًا للمواكبة مع معايير الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مع الاستمرار في تطوير الحجر الزراعي والمعامل المركزية، بما يتيح تقديم منتجات مطلوبة بشدة في الأسواق الأوروبية.

وتابع أن مشروع "مستقبل مصر" يشهد استزراع أكثر من 3 ملايين فدان، وهو ما يمثل نحو ثلث المساحة المزروعة حاليًا، مؤكدًا أن هذا التوسع سيكون له أثر مباشر على زيادة الإنتاجية الزراعية.

ولفت إلى الدور الحيوي لجهاز الشراء الموحد في توفير المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، يدعم مصالح المواطنين، مشيرًا إلى التعاون بين الوزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وأردف أن مصر تنتج نحو 8.5 مليون طن من مختلف المحاصيل، حيث تأتي المحاصيل كالآتي: "الموالح 2 مليون طن وهي في المركز الأول، البطاطس أكثر من 1.3 مليون طن، البطاطا 301 ألف طن، الفاصوليا 95 ألف طن، البصل 275 ألف طن".

وأكد أن زيادة الإنتاجية الزراعية جاءت نتيجة التوسع الأفقي في زراعة الأراضي، مما أدى إلى انخفاض الأسعار نسبيًا، وهو ما يصب في مصلحة المواطنين والمجتمع ككل.