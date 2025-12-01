المجر وسوريا تستأنفان الحوار الدبلوماسي بعد انقطاع 13 عاما

التقى رئيس الشئون الأوروبية في وزارة الخارجية السورية، محمد براء شكري، في دمشق، وكيلَ وزارة الخارجية المجري تريستان أزبيج، في اجتماع خُصّص لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وركز اللقاء على أهمية الحوار المستمر المبني على الاحترام المتبادل والتاريخ المشترك بين البلدين، مع الالتزام بتطوير آليات التعاون لتعزيز الاستقرار والتنمية في سوريا، بحسب تليفزيون سوريا.

جرى التوافق خلال الاجتماع على التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التنمية الزراعية والتعليم وحماية التراث الثقافي السوري، باعتبارها ركائز أساسية لإعادة بناء سوريا ودعم مجتمعاتها.

كما أكد الجانب المجري التزامه بدعم الجاليات المسيحية في سوريا، والعمل على توفير سبل عيش مستدامة لها لضمان استمرار وجودها التاريخي في البلاد.

ً