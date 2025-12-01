البرهان يقترح العودة إلى علم الاستقلال كرمز لإعادة صياغة الدولة السودانية

دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إلى العودة إلى علم استقلال السودان بوصفه رمزاً يمكن أن يواكب ما وصفه بعملية "إعادة صياغة الدولة السودانية" على أسس جديدة.

وأضاف البرهان، خلال مخاطبته فعالية لـ"القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح" في بورتسودان: "أقترح العودة إلى علمنا ذي الألوان الثلاثة الذي رفعه أجدادنا وآباؤنا في زمن الاستقلال"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأكد على ضرورة "إعادة صياغة الدولة السودانية من البداية وبناء السودان على أسس صحيحة".

وكان علم الاستقلال قد رُفع لأول مرة في 1 يناير 1956، ويتألف من ثلاثة أشرطة أفقية بألوان الأزرق في الأعلى، والأصفر في الوسط، والأخضر في الأسفل، حيث عبّر عن رمزية النيل والصحراء والخصب. وظل هذا العلم معتمداً كشعار رسمي للسودان حتى عام 1970، حين استبدله الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري بالعلم الحالي المكوَّن من ثلاثة أشرطة أفقية أحمر وأبيض وأسود، يتقدّمها مثلث أخضر من جهة اليسار.

وأشار البرهان إلى أن الأزمة الراهنة تستوجب "تغييراً جذرياً" في بنية الدولة ومسار العملية السياسية، مؤكداً أن العودة إلى علم الاستقلال تأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة تشكيل الدولة السودانية بعد سنوات من الصراع.

وعن الوضع العسكري، دعا البرهان كل من يستطيع حمل السلاح إلى الانضمام للمعركة ضد قوات الدعم السريع، مشدداً على أن أي تسوية سياسية "لن تكون مقبولة" ما لم تتضمن "تفكيك قوات الدعم السريع بشكل كامل".

وأضاف: "هذه قناعة راسخة.. أي حل أو مبادرة لا تتضمن تفكيك الميليشيا المتمردة وتجريدها من السلاح مرفوض لدينا تماماً".

وأكد البرهان أن هدف المرحلة هو "تخليص السودان من الظلم والمآسي"، مشيراً إلى أن إعادة بناء الدولة لن تتحقق إلا عبر توافق وطني شامل يؤسس لمرحلة جديدة في البلاد.