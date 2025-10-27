قال عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن المؤتمرات الجماهيرية التي ينظمها الحزب لدعم مرشحيه بالمحافظات في انتخابات النواب 2025، تبعث برسائل واضحة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الشارع النيابي»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، اهتمام الحزب بإكمال الدور التنموي الذي اضطلع به منذ 5 سنوات وحتى الوقت الحالي، والذي لم يتوقف ولم ينتظر استحقاقًا انتخابيًا بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى الحرص على استكمال فكرة التنمية، وما قامت به القيادة السياسية على مستوى المبادرات الرئاسية، مثل: حياة كريمة، و100 مليون صحة، وغيرها.

وأوضح أن «المواطن يحتاج وجود نائبه معه على الأرض، وأن يكون ملمًا بهمومه وعالمًا بشئون دائرته، وليس نائبًا يأتي فقط وقت الانتخابات ويمضي بعد حصوله على الأصوات اللازمة».

وشدد على أهمية تواصل النواب مع أهل دوائرهم بشكل مستمر على مستوى نيابي وخدمي حقيقي، والاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم وهمومهم وتقديم الحلول لها.

وبدأ حزب حماة الوطن سلسلة جولاته الجماهيرية في عدد من المحافظات، ضمن استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، تزامنا مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية، حيث نظم الحزب لقاءات موسعة في الإسكندرية ومطروح وبني سويف لدعم مرشحيه على المقاعد الفردية ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.



