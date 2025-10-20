هاني شاكر يشعل مسرح النافورة بأمسية من الغرام والشجن في مهرجان الموسيقى العربية

بين رسائل الحب والحنين، مرّت أمسية جديدة من ليالي الدورة الـ33 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

ينظم المهرجان وزارة الثقافة المصرية ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام، ويُديره المايسترو تامر غنيم ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي، تحت إشراف أماني السعيد مستشارة رئيس الأوبرا، وشملت فعاليات الأمسية أربع حفلات موسيقية.

فعلى مسرح النافورة، وأمام حشد جماهيري ضخم، قدّم أمير الغناء العربي هاني شاكر أمسية طربية عامرة بالغرام والشجن، بصوته الدافئ وحضوره البهيّ، فصاغ لحظات من الطرب الأصيل الذي لامس الوجدان.

وبمرافقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، تغنّى شاكر بمجموعة من أشهر أغنياته منها: بلدي، في حالي، غلطة، ذكرياتي، كفاية، يا ريتني، نسيانك صعب، مشتريكي، لا تكذبي، اديتك ورود، دعوة فرح، أصاحب مين، إديني قلب تاني، جانا الهوا، لو بتحب، لسه بتسألي، وعلى الضحكاية.



وسبقه على المسرح فاصل غنائي قدّمه نجوم الأوبرا: غادة آدم، أحمد عفت، إيناس عزالدين، ومنار سمير، رسموا خلاله لوحة من زمن الفن الجميل، تضمنت مختارات من أعمال الكبار مثل: أوعدك، اسمعوني، أغدًا ألقاك، ع الحلوة والمرة، الليالي.

وفي دعوة لإحياء التراث الغنائي الروحاني الذي يشمل قصائد الذكر والمديح والابتهالات باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية العربية، احتضن مسرح معهد الموسيقى العربية حفلًا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

نجحت الفرقة في خلق حالة من السكينة والجمال، بمشاركة مجموعة من الأصوات المتميزة: محمد عبد الحميد، أشرف زيدان، حاتم زيدان، إبراهيم فاروق، تامر نجاح، إيهاب ندا، سماح عباس، وهبة عادل، بإعداد وتحفيظ حسام صقر.

وشمل البرنامج باقة من الأناشيد منها: مدح الحبيب، بر الوالدين، مدد يا رسول الله، المقبولة، سلام الله يا طه، نبينا هادينا، يا رب بالمصطفى، ربي سبحانك دومًا، أنا بمدح النبي، على مدنة أم هاشم، لأجل النبي، يا منى عيني، ما شممت الورد، يا دنيا صلي، الرضا والنور، وأسماء الله الحسنى.

وعلى مسرح الجمهورية، أبدعت فرقة الحرملك بقيادة المايسترو مروة عبد المنعم، بمشاركة الفنانة آية عبد الله، في تقديم مزيج فني أنثوي شمل أغنيات: مستنياك، أمل حياتي، وعاش اللي قال.

كما قدّمت نجمات الفرقة: ملك حسام، رنا فؤاد، مي عمرو، ورانيا فؤاد، ميدلي يضم روائع لـأم كلثوم، وردة، وفيروز، إلى جانب أغنيات: آه يا أسمراني اللون، أنا قلبي إليك ميال، الحب كله، من حبي فيك يا جاري، أنا في انتظارك، وأنساك.

وامتدت أمواج الطرب إلى مدينة الثغر، حيث احتضن مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلًا للفنانة حنين الشاطر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، قدّمت خلاله باقة من الأعمال الخالدة.

وسبقها فاصل موسيقي لنجوم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية: أشرف وليد، تامر عبد النبي، وأحمد عبد الكريم، تضمن باقة من الأغنيات المحببة مثل: يا حلو صبح، على رمش عيونها، أهو ده اللي صار، ع الحلوة والمرة، ما بيسألش عليا أبدًا، بهية، إيه انكتب لي، خي خي، وكل ده كان ليه.