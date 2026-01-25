النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن مخاطر منصة Roblox على الأطفال

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، بشأن الانتشار الواسع لمنصة الألعاب الإلكترونية Roblox، وما تمثله من مخاطر متزايدة على الأطفال والنشء، في ظل بيئة رقمية مفتوحة تفتقر إلى الرقابة والضوابط الكافية.

وأكدت النائبة، أن المنصة تتيح تواصلًا مباشرًا بين الأطفال وغرباء من مختلف دول العالم، وإنشاء محتوى وألعاب دون إشراف فعّال؛ ما أسفر عن شكاوى وتحذيرات مجتمعية متزايدة تتعلق بوجود: محتويات غير ملائمة للفئات العمرية الصغيرة، ومخاطر الاستغلال والتحرش والتنمر الإلكتروني، والتأثير السلبي على القيم الدينية والأخلاقية والمجتمعية، وحالات إدمان وعزلة اجتماعية واضطرابات نفسية وسلوكية.

وشددت النائبة، على أن هذه المخاطر تمثل مخالفة صريحة للمادة (80) من الدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية الطفل من كل أشكال العنف أو الإساءة أو الاستغلال، فضلًا عن مخالفة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، والذي يوجب توفير بيئة آمنة وصحية لنشأة الأطفال.

وأشارت إلى أن خطورة منصة Roblox دفعت عددًا من الدول إلى حظرها أو تقييد استخدامها أو إخضاعها لرقابة مشددة، من بينها "الصين، والأردن، والإمارات، والسعودية، وسلطنة عُمان، وتركيا"، فضلًا عن إجراءات رقابية وتحذيرات رسمية في دول كبرى مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، والولايات المتحدة.

وطالبت النائبة بتحرك حكومي مصري منسق، ودور فاعل للمجلس القومي للأمومة والطفولة، لمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، مؤكدة أن حماية النشء مسئولية وطنية لا تحتمل التأجيل.

كما طالبت بتوضيح موقف الحكومة من منصة Roblox، وبيان أدوار الوزارات والجهات المختصة في حماية الأطفال، ودراسة تقييد أو حجب المنصة أو خصائصها الخطرة، وإطلاق حملات توعية وطنية لأولياء الأمور والأطفال، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح للتعامل مع منصات الألعاب الموجهة للأطفال.

واختتمت النائبة، طلبها بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته بصورة عاجلة، واتخاذ ما يلزم من توصيات.