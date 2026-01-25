البرازيل تتولى مسئولية سفارة المكسيك في بيرو بعد خلاف دبلوماسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الخارجية البرازيلية اليوم الأحد، إنها تولت إدارة المصالح الدبلوماسية المكسيكية في بيرو بعد خلاف دبلوماسي بشأن زعيمة سياسية بيروفية منحتها الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم حق اللجوء.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان إنها "توافق على طلب الحكومة المكسيكية" بـ"موافقة حكومة بيرو". وأضافت أنها ستقوم بحراسة مبنى السفارة المكسيكية ومقر إقامة رئيس بعثتها وأصولها وملفاتها.

وقطعت بيرو علاقاتها الدبلوماسية مع المكسيك منذ أكثر من شهرين احتجاجا على منح شينباوم حق اللجوء لرئيسة الوزراء السابقة بيتسي تشافيز، التي صدر بحقها حكم بالسجن لأكثر من 11 عاما بتهمة التمرد.

وانسحب الدبلوماسيون المكسيكيون في نوفمبر، لكن البلدين واصلا علاقاتهما القنصلية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البيروفية أمس السبت إن البرازيل تولت مسئولية السفارة المكسيكية بعد التنسيق مع السلطات المحلية.