تحذير إسرائيلي لشركات الطيران العالمية يكشف موعد التصعيد ضد ايران

حدد رئيس سلطة الطيران المدني الإسرائيلية، شموئيل زكاي، موعد أكثر "فترة حساسة أمنيا" بالنسبة للرحلات الدولية، في تصريحات قد تدل على موعد تصعيد أمني محتمل في المنطقة.

وفي رسالة وجّهها مساء الأحد إلى شركات الطيران الأجنبية التي تسيّر رحلات إلى مطار بن جوريون، أكد زكاي أن عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بتاريخ 31 يناير و1 فبراير، قد تمثل "بداية فترة أكثر حساسية على الصعيد الأمني"، وذلك وفقا لموقع "N12" الإسرائيلي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت الرسالة أنه في حال إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي، ستُمنح الأولوية للرحلات الأجنبية المغادرة من إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تسهيل خروج شركات الطيران الدولية وركابها.

وأوضح زكاي أن التقييمات الحالية الصادرة عن سلطة الطيران المدني وتعليمات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تشير إلى استمرار الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه حذّر في الوقت ذاته من احتمالات التصعيد.

وأشار إلى أن هناك احتمالا، وإن كان غير مرتفع، لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يسهم في خفض مستوى التوتر في المنطقة.

وشددت الرسالة على أنه في حال تبيّن أن مستوى أمان معقول لا يمكن ضمانه، فسيتم إغلاق المجال الجوي دون تردد، كما حدث في يونيو 2025، وكذلك في أبريل وأكتوبر 2024.

كما أوضح زكاي أن أنظمة الدفاع لا تزال في حالة انتشار كامل وعلى أعلى درجات الجاهزية، مؤكدا أن آليات التنسيق بين الجهات المختصة مستقرة وتعمل بشكل كامل ومكثف.