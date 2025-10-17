تحدثت الفنانة أروى جودة، عن مسلسلها الأخير «للعدالة وجه آخر» الذي شاركت في بطولته مع الفنان ياسر جلال، مشيرة إلى أنها جسدت دور دكتورة جامعية متزوجة من مذيع برامج شهير يحلل القضايا، قبل أن تتورط حياتهما في جريمة قتل غامضة.

وأشارت خلال لقاء عبر شاشة «النهار» على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إلى أن تلقت عرضين لمسلسلين «أحلى من بعضهما»؛ لكنها تشعر بأنها لن تتمكن من المشاركة في أي منهما.

وأوضحت: «أنا أجهز لفرحي يوم 28 نوفمبر في القاهرة»، لافتة أيضا إلى وجود حفل زفاف آخر سيقام في إيطاليا.

وعبرت عن حرصها الدائم على حضور مهرجان الجونة لما يمثله من فرصة ثمينة للقاء الزملاء ومشاهدة الأفلام، التي تعتبر نافذة للتعلم وفهم توجهات الجمهور.

وأشارت إلى حماسها لفيلم «هابي بيرثداي»، بالإضافة إلى فيلم إيطالي آخر.

وعلقت على تقديمها أدور شر خلال الفترة الماضية، قائلة: «هم يجعلونني أقدم أدوار الشر طوال الوقت، لكن والله أنا طيبة»، معربة عن رغبتها في مشاركة الفنانتين سلوى محمد علي وسوسن بدر، على أن تجسد معهما أدوار شقيقات ضمن عمل مقبل.

وتحدثت عن شريكها، قائلة: «منعني من دخول المطبخ لأنه يطبخ أفضل مني، وأنا موافقة أن أخسر هذه المباراة».

وسبق وأعلنت الفنانة أروى جودة، عن عقد قرانها على رجل أعمال إيطالي فرنسي، يعمل في مجال الأزياء، وأشهر إسلامه من أجلها وأصبح اسمه آدم.