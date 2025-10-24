روما يسقط على ملعبه بخسارة مفاجئة في الدوري الأوروبي

وتغلب سبورتنج براجا وليون 2 / صفر على ضيفيهما ريد ستار الصربي وبازل السويسري على الترتيب، فيما تغلب ميديتيلاند 3 / صفر على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي، يوم الخميس، في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وعلى ملعب (تي إي سي أرينا) بمدينة باتشكا توبولا في صربيا، افتتح فرانكولينو جلودا التسجيل لمصلحة ميديتيلاند في الدقيقة 43، فيما أضاف فيليب بيلينج الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وعاد جلودا لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للفريق الدنماركي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84.

ورفع ميديتيلاند رصيده إلى 9 نقاط، ليتربع على قمة الترتيب بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه براجا وليون، فيما بقي رصيد مكابي تل أبيب عند نقطة واحدة في المركز الـ32.

وعلى ملعب (بلدية دي براجا)، افتتح فران نافارو التسجيل للفريق البرتغالي في الدقيقة 22، فيما أضاف الإيفواري ماريو دورجيليس الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وارتفع رصيد براجا، الذي حافظ على العلامة الكاملة حتى الآن، إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد ريد ستار عند نقطة واحدة في المركز الـ30.

وعلى ملعب (الأضواء) بمدينة ليون الفرنسية، تقدم الفريق المضيف مبكرا عن طريق كورينتين توليسو في الدقيقة الثالثة، بينما تكفل أفونسو موريرا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

ورفع ليون رصيده إلى 9 نقاط ليتقاسم الصدارة مع براجا، بعدما تساويا في عدد النقاط والأهداف، بينما توقف رصيد بازل عند ثلاث نقاط في المركز الـ24.

وفجر فيكتوريا بلزن التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه 2 / 1 على مضيفه روما الإيطالي.

وعلى الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية، بادر بيرنسي كوابينا أدو بالتسجيل لفيكتوريا بلزن في الدقيقة 20، ثم أضاف شيخ سواري الهدف الثاني للفريق التشيكي في الدقيقة 23.

وقلص الأرجنتيني باولو ديبالا الفارق بتسجيله هدف روما الوحيد في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

وارتفع رصيد فيكتوريا بلزن إلى 7 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد روما، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، عند 3 نقاط في المركز الـ23.

وشهدت باقي المباريات التي أقيمت في ذات اليوم بنفس الجولة انتصار سيلتا فيجو الإسباني على ضيفه نيس الفرنسي 2 / 1، وسيلتيك الأسكتلندي على ضيفه شتورم جراتس النمساوي بالنتيجة ذاتها، وفينورد روتردام الهولندي على ضيفه باناثانيكوس اليوناني 3 / 1، وفرايبورج الألماني على ضيفه أوتريخت الهولندي 2 / صفر، ونوتينجهام فورست الإنجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي بنفس النتيجة، ويونج بويز السويسري على ضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري 3 / 2، في حين تعادل ليل الفرنسي 4 / 4 مع ضيفه باوك سالونيك اليوناني، ومالمو السويدي مع ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1 / 1.

كما أسفرت باقي اللقاءات عن فوز بران النرويجي على ضيفه رينجرز الأسكتلندي 3 / صفر، وبولونيا الإيطالي على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني 2 / 1، وفناربخشه التركي على ضيفه شتوتجارت الألماني 1 / صفر.

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز وجو أهيد إيجلز الهولندي على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي 2 / 1، وفرينسفاروش المجري على مضيفه سالزبورج النمساوي 3 / 2، في حين تعادل جينك البلجيكي بدون أهداف مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني.