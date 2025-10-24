مسئول أمريكي: نتنياهو يسير على خط رفيع للغاية مع ترامب



قال مسئول أمريكي رفيع المستوى للقناة الـ12 الإسرائيلية إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي اختتم زيارته إلى إسرائيل اليوم الخميس، شعر بصدمة عندما سمع بتصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية المحتلة.

وأشار المسئول الأمريكي إلى قلق متزايد في البيت الأبيض من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير على خط رفيع للغاية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

ومضى قائلا: "إذا استمر نتنياهو على هذا المنوال، فسوف يُفسد الاتفاق في النهاية، وإذا أفسده، فإن ترامب سيعاقبه".

وصرح ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وأكد ترامب أن إسرائيل ستفقد كل الدعم من واشنطن إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه تعهد للدول العربية بعدم السماح بتنفيذ أي خطوة من هذا النوع.



ووافق الكنيست مبدئيا أمس الأربعاء، على مشروع قانون يهدف لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح مسئول إسرائيلي كبير أن نتنياهو تلقى تحذيرات قبل أيام من ردود الفعل القاسية التي ستأتي مع التصويت، لكنه لم يفعل شيئا لمنعها.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد صرح قبل صعوده إلى الطائرة بلحظات مغادرا إسرائيل بأنه "إذا كان هذا مناورة سياسية، فإنه مناورة غبية، أزعجتني".

وبعد وقت قصير، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، حيث من المقرر أن يعلن عن تعيين ممثل من وزارة الخارجية الأمريكية سيقيم بشكل دائم في إسرائيل ويعمل على الإشراف على تنفيذ اتفاق غزة.