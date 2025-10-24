كشفت الفنانة حنان مطاوع عن استعدادها لتقديم شخصية الملكة الفرعونية حتشبسوت في عمل مسرحي جديد، مؤكدة أن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير ولم يتم التعاقد الرسمي بعد، رغم اكتمال النص.

قالت حنان خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الأربعاء، مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة "ON": "فعلاً اتعرض عليا دور حتشبسوت، وإحنا شغالين على مسرحية حتشبسوت، وآمل إنها تتعرض على المسرح القومي المصري، بس لسه ما تمش التعاقد لا مع المؤلف ولا المخرج ولا معايا.. وبالفعل فيه نص مكتمل دلوقتي، لكن أنا كنت حابة الأخبار ما تتنشرش قبل ما يتم كل حاجة رسمي، لحد ما أستاذ أنور عبد المغيث أعلن عن المشروع".



عبّرت الفنانة عن فخرها الكبير بالحراك الثقافي الذي تشهده مصر حاليًا، قائلة: "أنا فخورة جدًا إن دولتنا العظيمة منتبهة وبتحاول تنوّر وتعيد تقديم حضارتها للعالم، افتتاح المتحف المصري الكبير حدث جلل بالنسبة لي، زيه زي موكب المومياوات، كنت حاسة بفخر لا بعده ولا قبله.. إحنا بنقدّم تاريخنا بشكل معاصر ومنضبط، وبنوري العالم مين كان المصري ومين هو المصري الحالي".



في سياق آخر، كشفت الفنانة حنان مطاوع عن مشاعرها تجاه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع تُظهر الفنانين الراحلين وكأنهم يعودون إلى الحياة، مؤكدة أنها تلقت صدمة مزدوجة خلال أسبوع واحد، بدأت بتزييف صورها على غلاف مجلة مرموقة، ثم بظهورها المفاجئ في فيديو يجسّدها مع والدها الراحل الفنان كرم مطاوع دون علمها.



أردفت: "قبل ما أحكي عن الفيديو، حصلت حاجة قبلها بأسبوع.. مجلة كبيرة كنت هطلع على غلافها، وبعد ما بعت لهم الصور فوجئت بصورة مش أنا، لبس ما لبستوش في حياتي، يعني تجاوزوني تمامًا، وعملوا فوتوشوب كامل على جسمي ووشي".



أضافت أنها شعرت حينها بأن خصوصيتها قد انتُهكت: "قلت لهم دي مش أنا، وده مش شرف مهنة.. دي سرقة، أنتوا سرقتوني وسرقتوا لحظة مني"، وأوضحت أنها بعد أيام قليلة فوجئت بتداول فيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي يُظهرها في مشهد تمثيلي مع والدها الراحل.



تابعت: "ما عنديش شك إن الولد اللي عمل الفيديو كانت نيته طيبة، وكان بيحب الفنانين الكبار، بس أنا لما شوفت نفسي مع بابا حسّيت إن الألم اتجسد تاني.. مش كل الناس عندها القدرة تشوف أهلها اللي فقدتهم بتقنية كده، ممكن ده يوجعني أوي، ممكن يخليني أنهار".

أكدت رفضها لاستخدام الذكاء الاصطناعي دون إذن مسبق: "اللي حصل معايا خلىّني أفكر.. طب ماذا لو حطني في عمل ضد معتقداتي أو ضد أفكاري؟ لازم يبقى في قانون يمنع استخدام صور أو أصوات الفنانين إلا بموافقة مكتوبة، علشان نحمي نفسنا من أي تجاوز".