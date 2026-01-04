 اجتماع مرتقب للحكومة الإسرائيلية لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة - بوابة الشروق
الأحد 4 يناير 2026 6:40 م القاهرة
اجتماع مرتقب للحكومة الإسرائيلية لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

معا
نشر في: الأحد 4 يناير 2026 - 6:05 م | آخر تحديث: الأحد 4 يناير 2026 - 6:05 م

قالت صحيفة يدعوت أحرونوت، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا أمنيًّا بين الحكومة المصغرة والمؤسسة العسكرية في تمام الساعة السادسة مساءً.

ووفقًا للصحيفة، سيتناول الاجتماع المرحلة الثانية في قطاع غزة، وتقييمًا عامًا للوضع، وتحديثاً لنتائج الزيارة إلى واشنطن.

وفي وقت سابق، قال نتنياهو خلال جلسة الحكومة عقب عودته من زيارته للولايات المتحدة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد له على أن نزع سلاح حركة حماس يُعد شرطًا ضروريًا وجوهريًا للمضي قدمًا في تنفيذ خطته المؤلفة من 20 بندًا.

في شأن آخر، صرح نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية: «نقف متضامين مع نضال الشعب الإيراني ومع تطلعاته إلى الحرية والعدالة».

وأضاف: «من المحتمل أننا أمام لحظة حاسمة يستطيع خلالها الشعب الإيراني تقرير مصيره»، وذلك بعد أن شهدت إيران احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية.

