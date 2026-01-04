نتنياهو: موقفنا مشترك مع واشنطن في «صفر تخصيب» لليورانيوم بإيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تتبنى موقفا مشتركا مع الولايات المتحدة بخصوص "صفر تخصيب" لليورانيوم في إيران وفرض "رقابة دقيقة وفعّالة" على المواقع النووية.

جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية، الأحد، وفق بيان لمكتب نتنياهو.

وفي الاجتماع، تحدث نتنياهو، عن لقائه قبل أيام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولاية فلوريدا، خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة والتي بدأت في 28 ديسمبر 2025 واستمرت 5 أيام.

ووصف نتنياهو الاجتماع مع ترامب بـ"التاريخي"، مشيرًا إلى أن ذلك "ساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيد العلاقات الشخصية بينهما"، على حد قوله.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل والولايات المتحدة لديهما "موقف مشترك بخصوص صفر تخصيب لليورانيوم، وإزالة نحو 400 كيلوجرام من المواد المخصبة من الأراضي الإيرانية، وفرض رقابة دقيقة وفعّالة على المواقع النووية"، وفق البيان.

وخلال زيارة نتنياهو، للولايات المتحدة، تحدثت القناة 12 العبرية الخاصة، عن مناقشة نتنياهو وترامب إمكانية شنّ هجوم جديد على إيران في عام 2026.

وفي يونيو 2025، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وأوضحت القناة نقلا عن مسئولين أمريكيين مطلعين لم تسمهم: "اعتبر كل من ترامب ونتنياهو الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران نجاحًا كبيرًا. وجادل نتنياهو بأن المزيد من الضربات قد يكون ضروريًا لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها النووية".

وبحسب المصادر نفسها "قال ترامب، بعد الاجتماع إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، فإن الولايات المتحدة ستدمره مجددًا، لكنه أضاف أنه يفضل التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران".