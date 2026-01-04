رئيس المخابرات العامة يلتقي نظيره الفلسطيني ونائب رئيس دولة فلسطين

التقى رئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد، اليوم الأحد، بنائب رئيس دولة فلسطين، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

وقالت قناة «إكسترا نيوز»، إن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الاستقرار بالأراضي الفلسطينية، وتنفيذ المرحلة الثانية من رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقرار مجلس الأمن ذات الصلة.

ودخلت خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، والمشكلة من 20 بنداً، حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. ووفق المرحلة الثانية، فمن المقرر أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية من التكنوقراط في غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والشروع في جهود إعادة إعمار القطاع.