العثور على قنبلة يدوية قرب كنيس يهودي في النمسا

أعلنت الشرطة في العاصمة النمساوية فيينا، العثور على قنبلة يدوية عند مدخل مبنى قريب من كنيس يهودي بالمدينة اليوم الأحد، لكنها قالت إن الدلائل الأولية لا تشير إلى ارتباط القنبلة بمعاداة السامية.

وقالت الشرطة إن خبراء المفرقعات أزالوا القنبلة اليدوية التي تم اكتشافها في حي ليوبولدشتات في فيينا، وتبين لاحقا أنها لا تحتوي على أي مواد متفجرة وأن جهاز التفجير لم يكن صالحا للاستخدام، بحسب وكالة رويترز.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه "بناء على المعلومات المتوفرة حاليا، لا توجد أي صلة مباشرة بين القنبلة والكنيس الواقع في تيمبلجاسه أو أي دوافع معادية للسامية".

وتم إخطار مكتب مكافحة التطرف في البلاد فيما لا تزال التحقيقات جارية.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني في البلاد فيُقدر عدد اليهود الذين يعيشون في النمسا بنحو خمسة آلاف.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بالحقوق الأساسية عام 2023 أن 73 بالمئة من اليهود النمساويين المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن معاداة السامية مشكلة كبيرة، وهو أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 84 بالمئة.



