الوداد البيضاوي يعلن عن صفقة حكيم زياش نجم منتخب المغرب

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، مساء الخميس، تعاقده مع النجم المخضرم، حكيم زياش، أحد لاعبي الجيل الذهبي لمنتخب المغرب الحاصل على المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وأشار نادي الوداد إلى أن زياش انضم إلى صفوفه بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده وتجربته القصيرة مع الدحيل القطري الذي انضم إلى صفوفه في يناير الماضي.

وتبقى محطة الوداد هي الأولى لحكيم زياش في الملاعب العربية، حيث ولد في هولندا، وبدأ مسيرته الكروية هناك حيث تنقل بين أندية هيرنفين وتفينتي وأياكس أمستردام.

وبعدها انتقل النجم المغربي إلى تشيلسي الإنجليزي، وحقق معه عددا من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا في 2021.

وبسبب قلة مشاركاته أعار النادي الإنجليزي، حكيم زياش إلى جلطة سراي التركي في 2023 ثم انتقل بشكل نهائي لنفس الفريق بعدها بعام في صيف 2024، ولكنه رحل إلى الدحيل في يناير الماضي.

ويأمل حكيم زياش أن يمنحه الوداد فرصة المشاركة أساسيا بانتظام ليساعده على الالتحاق بصفوف المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقيا التي ستقام في بلاده خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل إلى 18 يناير 2026.