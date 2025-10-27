الهند والصين تستأنفان الرحلات الجوية المباشرة مع تحسن العلاقات بين البلدين

أقلعت أول رحلة جوية مباشرة بين الهند والصين منذ أكثر من 5 سنوات من مدينة كولكاتا الهندية، مساء اليوم الأحد، في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين اثنتين من أكبر اقتصادات العالم.

وأقلعت رحلة شركة طيران إنديجو الهندية رقم 1703 من كولكاتا الساعة 9:53 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وفقا لموقع الشركة، في رحلة تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة إلى مدينة جوانجتشو جنوبي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وستبدأ شركة الطيران أيضا تشغيل رحلات بين نيودلهي وجوانجتشو اعتبارا من 10 نوفمبر، بينما أعلنت شركة تشاينا إيسترن إيرلاينز عن خدمات مباشرة بين شنجهاي ونيودلهي اعتبارا من 9 نوفمبر.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين الخصمين التقليديين تحسنا، في الوقت الذي يواجهان فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي زادت من حالة عدم اليقين الاقتصادي في أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم.

وأعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن استئناف الرحلات الجوية لأول مرة عندما التقى الرئيس الصيني شي جين بينج على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أغسطس، في أول زيارة له إلى الصين منذ سبع سنوات.