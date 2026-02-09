أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشاركة الوزارة بفاعلية في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي «WDS 2026»، الذي يُقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح الوزير، أن جناح وزارة الإنتاج الحربي ضمن الجناح المصري بالمعرض يضم نماذج لمنتجات جديدة ونمطية من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، مشيرًا إلى أن من أبرز هذه المنتجات راجمة الصواريخ «ردع 300»، ومركبة الإصلاح والنجدة «سينا 806»، وراجمة الصواريخ المطورة «رعد 200»، إلى جانب الصلب المدرع، الذي تُعد مصر واحدة من ست دول فقط عالميًا القادرة على إنتاجه.

وأضاف أن الوزارة تحرص على المشاركة في جميع نسخ المعرض منذ انطلاقه عام 2022، تأكيدًا على عمق علاقات التعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي، فضلًا عن الاطلاع على أحدث تقنيات التصنيع الدفاعي عالميًا.

وأشار الوزير إلى أن معرض الدفاع العالمي يجمع قادة وصناع القرار والخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم لمناقشة تطوير التقنيات والاستراتيجيات الأمنية والدفاعية التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية وإرساء السلام.

وينظم المعرض الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة كل عامين منذ إطلاق نسخته الأولى عام 2022، ويهدف إلى جمع رواد صناعة الدفاع والأمن تحت منصة واحدة لاستعراض حلول التكامل والتوافق العملياتي عبر مجالات الدفاع البرية والبحرية والجوية والفضائية وأمن المعلومات.

ومن المتوقع أن تشهد نسخة 2026 مشاركة نحو 925 جهة عارضة من 80 دولة، إلى جانب حضور 130 ألف زائر، على مساحة تقدر بنحو 800 ألف متر مربع.