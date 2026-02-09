ألمانيا: متوسط إعانة التقاعد الأساسي يبلغ 97 يورو شهريا

عززت ألمانيا، في الآونة الأخيرة مستويات دخل أكثر من مليون مواطن من كبار السن عبر إعانة تقاعد أساسية بمتوسط 97 يورو شهريا، وفقا لدراسة أجرتها جامعة ريجنسبورج بتكليف من الحكومة الألمانية.

وقالت وزيرة العمل الألمانية بيربل باس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الدراسة تُظهر أن المعاش التقاعدي الأساسي يصل إلى المستفيدين "بشكل مُوجّه".

وإعانة التقاعد الأساسية هي زيادة تضاف إلى المعاش القانوني المعتاد للأشخاص الذين لديهم سنوات طويلة من الاشتراكات التأمينية لكنهم يحصلون على معاشات منخفضة.

وشملت الدراسة، بيانات عام 2023، حيث حصل 1.27 مليون شخص على هذه الإعانة.

ووفقا للدراسة، بلغ متوسط الإعانة للرجال المتقاعدين في شرق المانيا 67 يورو شهريا، مقابل 95 يورو في غرب البلاد، أما النساء، فبلغ متوسط الإعانة 86 يورو في الشرق، مقابل 103 يورو في الغرب.