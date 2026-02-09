استقرار أسعار الأسماك في أسواق دمياط

شهدت أسواق الأسماك في محافظة دمياط اليوم حالة من الهدوء النسبي في الأسعار مع وفرة واضحة في المعروض من الأصناف البحرية والنيلية، وسط إقبال متوسط من المواطنين على الشراء منذ الصباح، خاصة في حلقة السمك بمدينة عزبة البرج وسوق الشرباصي بمدينة دمياط، وذلك بالتزامن مع انتظام رحلات الصيد واستقرار الأحوال الجوية.

وجاءت قائمة الأسماك الأقل سعرا في مقدمة التداول، حيث سجل الشبار الأبيض متوسط 40 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر السردين البلدي بين 60 و100 جنيه، وسجل البلطي الشبار الأخضر من 80 إلى 150 جنيها حسب الحجم، كما تراوح سعر الكابوريا بين 100 و170 جنيها للكيلو وفقا للنوع ودرجة الجودة.

وفي الفئة المتوسطة سعرا، سجل الطوبار مستويات تراوحت بين 110 و125 جنيها، بينما بلغ سعر البوري المبطرخ من 140 إلى 200 جنيه، وسجل الجمبري الصغير المستخدم في القلي والطهي من 150 جنيها، كما تراوح سعر السبيط والكالميري بين 180 و320 جنيها للكيلو.

أما الأنواع الأعلى سعرا فشملت السهيلي بمتوسط 200 جنيه، والوقار الذي بدأ من 250 جنيها للكيلو، بينما وصل الجمبري الجامبو إلى 520 جنيها، وأكد عدد من تجار التجزئة أن استقرار الطقس وهدوء الرياح ساهما في زيادة حجم المعروض، وهو ما انعكس على ثبات الأسعار رغم زيادة الطلب في عطلة نهاية الأسبوع.