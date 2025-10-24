وزير الثقافة يفتتح معرض «بُكرة اللي جاي» في ختام مشروع بستان الإبداع

شهد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، مساء اليوم الخميس، احتفال قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش بمهرجان مشروع بستان الإبداع في ختام عامه الثاني، حيث يسعى المشروع، من خلال جولات في المواقع الثقافية والحضارية، إلى اكتشاف المواهب الفنية الواعدة وتنمية الذائقة الفنية لدى النشء.

وفي حضورٍ كبير من أطفال المشروع وأسرهم، افتتح وزير الثقافة معرض بستان الإبداع الثاني بقاعة إيزيس في مركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، والذي يضم حصاد مشروع بستان الإبداع على مدار عامٍ كامل، والمقام تحت عنوان "بُكرة اللي جاي"، بإشراف الناقد والفنان محمد كمال، المنسق العام لبستان الإبداع، وفريق عمل المشروع.

كما شهد الاحتفال عرض فيلمٍ قصيرٍ يوثّق أبرز ملامح الجولات التي قام بها المشروع على مدار العام الماضي، وعددها ٢٢ جولة.

وفي ختام الاحتفال، قام الدكتور هنو بتكريم الجهات المشاركة في المشروع، ومن بينها عددٌ من المدارس ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بثقافة الطفل.