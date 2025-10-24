مصرع طالبين بالثانوي في حادث دراجتين بخاريتين بمركز الواسطى ببني سويف

لقي شابان مصرعهما في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة العامة.

كان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد علي، مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بوصول جثتين إلى مستشفى الواسطى المركزي نتيجة حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، وتم إيداعهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وبإشراف اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وبإجراء التحريات الأولية للمقدم عماد عثمان، رئيس مباحث مركز الواسطى، تبين أن الجثتين لشابين لقيا مصرعهما في الحادث أمام قرية الميمون على الطريق الزراعي بني سويف – القاهرة، وهما: محمود عبد المنعم بدوي عوض جريبيع، 18 سنة، مقيم بعزبة بهنس التابعة لقرية الميمون، محمود محمد كامل شاكر الخولي، 18 سنة، مقيم بقرية الميمون، وكلاهما طالبان بالصف الثالث الثانوي العام.

تم نقل الجثامين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثتين عقب توقيع الكشف الطبي عليهما بواسطة الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستكمال التحريات حول الحادث.