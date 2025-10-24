 إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 12:11 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع

الشروق
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 12:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 12:04 ص

أبدى شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، سعادته بما تحقق في بيراميدز خلال الـ 9 أشهر الماضية.

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "سعداء بما تحقق في آخر 9 اشهر بعد محاولات عديدة وتشكيك، ولكن وصلنا".

وأضاف: "لقد سبق أن صعدت لمنصة التتويج مع الأهلي ولكن مع بيراميدز لها طعم مختلف، ليس أحلى لكن لها شعور مختلف عن الأهلي معقل البطولات".

أما عن اعتزاله بنهاية الموسم.. قال: "لا أعرف، أعمل سنة بسنة، لا توجد حساسية مع الإدارة أو المدرب، جددت هذا الموسم ومقتنع بدوري مع الفريق".

وأنهى: "أعتز كثيرا بالعمل مع يورشيتش، إنه شخص حقيقي ولا يصطنع بل غرضه مصلحة الفريق وظهر أثره خلال فترة قصيرة بالتواجد على منصات التتويج كثيرا في الفترة الأخيرة".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك