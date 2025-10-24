أبدى شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، سعادته بما تحقق في بيراميدز خلال الـ 9 أشهر الماضية.

وقال إكرامي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "سعداء بما تحقق في آخر 9 اشهر بعد محاولات عديدة وتشكيك، ولكن وصلنا".

وأضاف: "لقد سبق أن صعدت لمنصة التتويج مع الأهلي ولكن مع بيراميدز لها طعم مختلف، ليس أحلى لكن لها شعور مختلف عن الأهلي معقل البطولات".

أما عن اعتزاله بنهاية الموسم.. قال: "لا أعرف، أعمل سنة بسنة، لا توجد حساسية مع الإدارة أو المدرب، جددت هذا الموسم ومقتنع بدوري مع الفريق".

وأنهى: "أعتز كثيرا بالعمل مع يورشيتش، إنه شخص حقيقي ولا يصطنع بل غرضه مصلحة الفريق وظهر أثره خلال فترة قصيرة بالتواجد على منصات التتويج كثيرا في الفترة الأخيرة".