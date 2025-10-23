المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد الحريرى و3 قوائم انتخابية

رفضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، طعون المرشحين المستبعدين على المقاعد الفردى، وثلاث قوائم انتخابية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتضمنت أحكام الإدارية العليا، تأييد استبعاد هيثم الحريرى البرلمانى السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بشكل نهائى، بعدما رفضت لجنة الفحص التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات أوراق ترشحه استنادًا لعدم تقديمه ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

كان الحريرى أشار فى دعواه إلى تقديمه شهادة استثناء من أداء الخدمة العسكرية، التى تصدر طبقًا للفقرة 4 من المادة 6 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 وتعنونها وزارة الدفاع بأنها «شهادة إعفاء».

وكانت لجان الفحص التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات قد استبعدت 181 مرشحًا من بين 2826 شخصًا تقدموا بأوراق ترشحهم على النظام الفردى بانتخابات مجلس النواب، كما استبعدت 3 قوائم، هى: الجيل فى دائرتى شرق وغرب الدلتا، وكل من القائمة الشعبية صوتك لمصر وقائمة نداء مصر وقائمة الجيل فى دائرة غرب الدلتا.

وبدأت فترة الدعاية الانتخابية فى محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أمس الخميس، وتستمر لمدة أسبوعين حتى 6 نوفمبر المقبل قبل يوم واحد من تصويت المصريين بالخارج.

وتشمل محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب محافظات: «الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح».

وعلى مستوى القوائم تنقسم محافظات المرحلة الأولى إلى دائرتين، هما قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بواقع 102 مقعد، وقطاع غرب الدلتا بواقع 40 مقعدًا.

وتبدأ عملية التصويت فى الخارج يومى الجمعة والسبت 7 و8 نوفمبر، وفى داخل مصر يومى الإثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر.