مصرع رجل وسيدة صدمتهما سيارة أجرة من الخلف أمام منزل بالعوايد في الإسكندرية

لقى شخصان "رجل، 74 عامًا، وسيدة، 82 عامًا"، مصرعهما، وذلك إثر اصطدام سيارة بهما من الخلف، عند مدخل عزبة القلعة، في منطقة العوايد، على محور المحمودية، شرقي محافظة الإسكندرية، وذلك أثناء جلوسهما أمام المنزل.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فارق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالحادث.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي، أن السيارة فقد سائقها السيطرة عليها أثناء عودتها للخلف، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بهما، وفارقا الحياة متأثرتين بإصاباتهما البالغة.

وذكر شهود العيان للشرطة، أن الحادث أسفر عن مصرع "سيدة ورجل"، حيث تصادف عودة سيارة أجرة "ميكروباص" إلى الخلف بسرعة كبيرة، مما أدى إلى دهسهما، فيما كان برفقة السائق داخل السيارة طفلين لا يتجاوز أعمارهم الـ7 أعوام، دون تعرضهما أو السائق لاصابات.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، والتحفظ على السيارة، ونقل الجثتين إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.