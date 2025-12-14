الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار

قال مسؤولون أمريكيون إن مسلحا يرتدي ملابس سوداء قتل شخصين على الأقل وجرح ثمانية آخرين في جامعة براون يوم السبت أثناء الامتحانات النهائية في الحرم الجامعي، في الوقت الذي تبحث فيه الشرطة عن المشتبه به.

وكان الضباط يفتشون مباني الحرم الجامعي ويمرون على صناديق القمامة بعد أكثر من ثلاث ساعات من بدء إطلاق النار.

وقال تيموثي أوهارا، نائب قائد الشرطة، إن المشتبه به رجل يرتدي ملابس داكنة وقد شوهد آخر مرة وهو يغادر مبنى الهندسة حيث وقع الهجوم.

وقال بريت سمايلي رئيس البلدية إن أمرا بالاحتماء في المكان دخل حيز التنفيذ في المنطقة، وشجع السكان الذين يعيشون بالقرب من الحرم الجامعي على البقاء في الداخل وعدم العودة إلى منازلهم حتى يتم رفع الأمر.

وقال سمايلي: "لدينا جميع الموارد المتاحة" للعثور على المشتبه به.

ويقع موقع إطلاق النار على طرف الحرم الجامعي بمحاذاة حي مليء بالمنازل الفخمة المبنية بالطوب.

وتعد براون، وهي إحدى أعرق الكليات في البلاد، مؤسسة خاصة تضم ما يقرب من 7300 طالب جامعي وأكثر من 3 آلاف طالب دراسات عليا.