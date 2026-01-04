وزير خارجية فنزويلا: واشنطن قتلت عسكريين ومدنيين واختطفت مادورو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، إن الولايات المتحدة قتلت عسكريين ومدنيين و"اختطفت" الرئيس نيكولاس مادورو، في انتهاك صريح لمواد ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وحقوق الإنسان الأساسية.

جاء ذلك في كلمته بالاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (سيلاك)، التي عُقدَت عبر الإنترنت، الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الفنزويلية (أي في إن).

وأدان غيل، الهجمات الأمريكية على بلاده، قائلا: "انتهكت الولايات المتحدة منطقة السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ونفذت هجوما عسكريا جبانا، وقتلت عسكريين ومدنيين، واختطفت الرئيس الشرعي لفنزويلا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفذت عملية وحشية.

وقال الوزير الفنزويلي إنه جرى انتهاك مواد ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان الأساسية، إضافة إلى انتهاك الحصانة الشخصية لرئيس دولة كان على رأس مهامه.

وأوضح أن الولايات المتحدة استهدفت سيادة الشعب الفنزويلي، وأنها دأبت منذ سنوات على ترويج ذرائع وخطابات مختلفة بهدف مهاجمة بلاده.

وأضاف جيل: "سقطت الأقنعة، واتضح أن ما يهمهم (الولايات المتحدة) حقا هو الموارد الطبيعية، أي النفط والمياه والتنوع البيولوجي في المنطقة".

وأردف محذرا: "نؤكد أن هذا الهجوم لا يستهدف فنزويلا وحدها، بل يستهدف أيضا أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. اليوم فنزويلا، وغدا قد تكون دولة أخرى".

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن عملية واسعة النطاق ضد فنزويلا، أسفرت عن احتجاز رئيسها مادورو، وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب، أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة تتهم فيها مادورو بـ"قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية لسنوات"، وأنه "تعاون مع أخطر تجار وإرهابيي المخدرات في العالم".