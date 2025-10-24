كشفت الفنانة حنان مطاوع عن تفاصيل الموقف المزعج الذي تعرضت له مؤخرًا أثناء ذهابها مع ابنتها "أماليا" وعدد من صديقاتها الأمهات لحضور فيلم للأطفال داخل أحد المولات، مشيرة إلى أنها فوجئت بعدد من المصورين والجمهور يلتقطون لها الصور دون استئذان، ما تسبب لها في حالة من الارتباك الشديد.

قالت حنان في لقاء مع منى الشاذلي، مساء الأربعاء، المذاع عبر شاشة ON في برنامج "معكم منى الشاذلي": "بعض المصورين اللي عايزين ينزلوا على صفحات معينة وياخدوا ريتش، لا دول صحفيين، إني بدين للصحافة بكتير مما وصلت إليه، بيدفعوني ويكتبوا عني كلام كويس وبينوروا الأعمال اللي أنا فيها، وهكذا المصورين".

أشارت إلى أنها ترفض تصوير ابنتها ليس لأنها تخشى الحسد، بل لأنها لا ترغب في سرقة طفولتها، أو أن تأخذ حق لا يحق لها، مضيفة: "ممكن بعد شوية تقولي عايزة أبقى مطربة وتنزل صورها، هي حرة.. وممكن تقولي أنا مش عايزة ده، أنا مستنية يبقى عندها قرار في حياتها تاخده هي".

ولفتت إلى أن تلك الخروجة التي تم تصوير ابنتها فيها، تخرج مثلها يوميا من أجل التمارين وغيرها من الأنشطة، مؤكدة أنها لم تتعرض لمثل ذلك الموقف، مردفة: "كنت رايحة السينما في المول، حفلة الساعة سبعة إلا ربع، وجارية عشان ألحق الفيلم، وفجأة لقيت الموبايلات طالعة في وشي وبيصوروني، وأنا مش فاهمة ليه ولا إزاي، وكنت في حالة بانك بجد، مش عارفة أتصرف".

وأكدت الفنانة أنها شعرت بالخطر على طفلتها وسط الزحام والتصوير العشوائي، مضيفة: "كنت خايفة يحصل لبنتي بانك، وخايفة كمان أحرج الأمهات اللي كانوا معانا، إحنا كنا خارجين كأي خروجة عادية".

واختتمت حديثها: "أنا لما بروح مهرجان أو فعالية فنية ببقى تحت أمر المصورين، لكن وأنا ماما في خروجة عادية دي مساحة شخصية.. وأنا طالعة لقيت نفس الناس بالموبايلات، وهاجمين مش سايبين شبرين بينا، وإيه القرب قوي كده وإيه الجمال أنك تمشي مع حد مش عايز يتشرف، وفين الشرف في أنك تسرق لحظة.. حطوني في حالة من البانك وعدم الارتياح".