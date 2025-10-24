 القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة ترامب لن يتسامح معه - بوابة الشروق
القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة ترامب لن يتسامح معه

وكالات
نشر في: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 10:47 م | آخر تحديث: الخميس 23 أكتوبر 2025 - 10:47 م

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول أمريكي قوله "إذا أفسد (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو اتفاق غزة فإن (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب لن يتسامح معه".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إنهم يسعون "للبناء على زخم خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب نحو تحقيق سلام دائم واندماج في الشرق الأوسط".

وأوضح روبيو: "وصلت إلى إسرائيل للتشاور مع الشركاء بشأن تنفيذ خطة السلام التاريخية التي طرحها ترامب"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

من جهته، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي: "ملتزمون بتنفيذ الصفقة التاريخية للرئيس ترامب لضمان السلام في المنطقة".

وأمس الأربعاء، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن روبيو سيجري زيارة لإسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر، وذلك وسط إطلاق نار هش في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "سيزور الوزير روبيو إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر لدعم التنفيذ الناجح لخطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي حظيت بدعم دولي غير مسبوق".

