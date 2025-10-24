 الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 4:47 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها


نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 4:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 4:05 ص

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، إنّ اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تهدف إلى تثبيت خطة وقف إطلاق النار، موضحًا أن الجهود تتركز على ضمان التزام كل الأطراف بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في حواره مع الإعلامي سمير عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحركة عقدت لقاءات ثنائية وثلاثية مع ممثلي الفصائل الفلسطينية، إلى جانب لقاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأشار إلى أن الاجتماعات أفضت إلى تفاهمات واضحة ومحددة حول آليات وقف الحرب وضمان استمراريتها.

وأعرب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها مصر وقطر من أجل وقف العدوان، مؤكدًا أن هذه المساعي تمثل تعبيرًا عن الموقف العربي الداعم للشعب الفلسطيني وحقه في الحياة الكريمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك