مصادر دبلوماسية لـ«الشروق»: واشنطن تستضيف اليوم اجتماعا لممثلين للآلية الرباعية حول السودان

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ "الشروق" عن وصول وفود الدول المشاركة في الآلية الرباعية بشأن السودان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكدت المصادر أن اجتماعا للآلية الرباعية على المستوى دون الوزاري سيعقد على مدار اليوم الجمعة، يهدف إلى مناقشة وبحث تنفيذ رؤية الآلية الرباعية التي تم طرحها في سبتمبر الماضي.

وطرحت الآلية الرباعية في حينها خارطة طريق لإنهاء الأزمة في السودان، تشمل هدنة إنسانية لثلاثة أشهر يليها وقف إطلاق نار طويل الأمد وعملية سياسية تمتد لتسعة أشهر تفضي إلى حكم مدني، كما دعت إلى رفض التدخلات الإقليمية التي تؤجج الصراع الداخلي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع. وقد أسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وأثار ما وصفته الأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.