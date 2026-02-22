جهاز الخدمة السرية يقتل رجلا حاول التسلل إلى منطقة أمنية في منتجع مارلاجو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جهاز حراسة البيت الأبيض «الخدمة السرية»، إطلاق النار على رجل حاول التسلل بشكل غير قانوني لمنطقة أمنية في منتجع «مارلاجو»، ما أدى إلى مقتله.

وقال في بيان، اليوم الأحد، إن الرجل تسلل إلى المنطقة حوالي الساعة 1:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، ما دفع عملاء الخدمة السرية الأمريكية لإطلاق النار عليه.

وأشار إلى أن عناصر الجهاز لاحظوا تواجد الشخص عند البوابة الشمالية للمنتجع، وهو يحمل ما يبدو أنه «بندقية وحاوية وقود».

ولفت إلى أن «سلطات إنفاذ القانون أطلقت الرصاص أثناء المواجهة»، نافية تعرض أي من أفراد الخدمة السرية الأمريكية للإصابة.

وأوضح أن «الحادث قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية الأمريكية ومكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش».

واختتم البيان بالقول، بالإشارة إلى «وضع عملاء الخدمة السرية المعنيين في إجازة إدارية روتينية، لحين انتظار نتائج التحقيق».

ويفضل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قضاء عطلته في منتجع مارلاغو جنوب ولاية فلوريدا الذي اشتراه عام 1985، ومنذ انتخابه رئيسا، قضى عطلات متعددة في هذه البقعة.