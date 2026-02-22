تقرير: عماد النحاس يتقدم باستقالته من تدريب الزوراء العراقي

كشفت الوكالة العراقية للأنباء أن المدرب المصري عماد النحاس تقدم باستقالته من منصبه كمدير فني لفريق الزوراء، عقب الخسارة أمام الكرخ بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري العراقي.

وأوضح التقرير أن النحاس أبلغ إدارة النادي بقراره بعد الهزيمة التي وُصفت بالمخيبة للآمال، على أن تناقش الإدارة الاستقالة خلال الساعات المقبلة لحسم الموقف النهائي بشأن الجهاز الفني.

ويحتل الزوراء حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 31 نقطة، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين قد تؤثران على موقعه في سباق المنافسة.

ومنذ توليه المهمة في أكتوبر الماضي، قاد النحاس الفريق في 20 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 11 انتصارًا، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

وكان الفريق قد ودّع منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة من دور الـ16، بعد خسارته أمام الوصل الإماراتي مؤخرًا، ما زاد من حدة الضغوط على الجهاز الفني في الفترة الأخيرة.