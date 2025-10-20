الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير: الدرج العظيم يأخذ الزائر في رحلة إلى الأبدية

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إن التصميم العالمي كان نتاج مسابقة دولية شاركت فيها مكاتب تصميم من أكثر من 30 دولة، فاز بها في النهاية مكتب من أيرلندا، بمشاركة مصرية كبيرة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» أن استثمارات المتحف بلغت 1.2 مليار دولار واستغرق بناؤه 20 عاما، مشيرا إلى مواجهته تحديات إدارية وسياسية ومالية، لا سيما عقب ثورتي 2011 و2013، قبل أن تمنحه القيادة السياسية دفعة قوية لإتمامه بعد توقف العمل.

ونوه إلى افتتاحه بالكامل في الأول من نوفمبر المقبل، موضحا أن رحلة الزائر داخل المتحف، تبدأ بـ «المسلة المعلقة» الفريدة من نوعها، والمتواجدة في الساحة الخارجية، ليدخل بعدها إلى البهو الرئيسي ويقف وجها لوجه أمام تمثال رمسيس الثاني الضخم الذي يبلغ ارتفاعه 17 مترًا ويزن أكثر من 80 طنا، في مشهد يرحب بالضيوف بعظمة التاريخ المصري، كما يضم البهو أيضا قطعا أثرية أخرى من بينها الآثار الغارقة.

وأضاف أن الانتقال بعد ذلك إلى «الدرج العظيم»، «يأخذ الزائر في رحلة إلى الأبدية» تبدأ بالملكية، ثم ينتقل إلى المعبودات، فالمعتقدات، وصولا إلى رحلة الأبدية، لرؤية الهرم التي تبعد 2 كيلومتر، كما يتفرع مسار الزيارة إلى اتجاهين؛ فعلى اليسار تمتد 12 قاعة عرض رئيسية مفتوحة على بعضها، تتيح للزائر حرية الاختيار بين تتبع «التطور الزمني» للحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى العصرين الإغريقي والروماني، أو استكشافها بشكل مختلف عبر ثلاثة مسارات «الموضوع» هي الملكية والحياة الاجتماعية والمعتقدات.

وأوضح أن قاعتي الملك توت عنخ آمون تقعا على اليمين، وتمتدان على مساحة تتجاوز 7500 متر مربع، مشيرا إلى أنها تعرض لأول مرة في التاريخ كنوزه الكاملة التي تزيد عن 5000 قطعة، مرتبة كذلك بشكل موضوعي، يروي قصة الملك من هويته واكتشاف مقبرته إلى رحلة البعث وما بعدها.