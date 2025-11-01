الخطيب يستمر في رئاسة الأهلي لولاية ثالثة

أعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، نتائج إجراءات فرز أصوات الناخبين.

وأسفرت انتخابات النادي الأهلي عن فوز محمود الخطيب برئاسة مجلس الإدارة لولاية ثالثة على التوالي، وذلك بالتزكية لأول مرة في مسيرته مع الأحمر.

كما فاز ياسين منصور بمقعد نائب رئيس الأهلي بالتزكية، وكذلك خالد مرتجي بمقعد أمين الصندوق، فيما سيتواجد في منصب العضوية فوق السن كل من، طارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الغزاوي، ومحمد الجارحي، وهم من العناصر المستمرة، بجانب عناصر جديدة، هم، سيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال.

وفي العضوية تحت السن، انضم لمجلس إدارة النادي الأهلي وجهين جديدين، هما إبراهيم العامري، ورويدا هشام، بينما لم ينجح حسن طنطاوي، المرشح من خارج القائمة على منصب العضوية فوق السن.

وأوضح المستشار زكي شلقامي أن عدد من حضر من أعضاء الجمعية العمومية وأدلوا بأصواتهم في انتخابات الأهلي، هم 11 ألفًا و768 عضوًا، وهو ما يتجاوز العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني، البالغ عدده 5 آلاف عضوًا.

وأكد أن عدد الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية العادية هو 320 عضوًا، وطبقًا للائحة الخاصة بالنظام الأساسي للنادي الأهلي، فإنه يجب حضور 50% ممن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وبذلك لم يكتمل النصاب القانوني لجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية.

وأشار إلى أنه بناءً على ذلك، يتم تفويض مجلس الإدارة بباقي بنود جدول الأعمال التي لم يصدر قرار بشأنها عدا بندي الميزانية والحساب الختامي، حيث يُرسل إلى الجهة الإدارية، لإرساله إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعلنت اللجنة المسئولة عن تنظيم انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للفترة من 2025 إلى 2029، عن غلق باب التصويت، بشكل رسمي في السابعة مساء اليوم الجمعة.

وكان باب التصويت في انتخابات الأهلي قد تم فتحه في التاسعة صباح اليوم الجمعة، مع غلق حوالي ساعة، لأداء صلاة الجمعة، قبل العودة لاستكمال التصويت، وحتى السابعة مساءً.