تقارير: أرسنال ينافس توتنهام على ضم نجم إيفرتون ندياي

دخل نادي أرسنال الإنجليزي بقوة في سباق التعاقد مع النجم السنغالي إيليمان ندياي، لاعب إيفرتون، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة المدفعجية في تدعيم خط الهجوم بلاعب يمتاز بالسرعة والمهارة.

ووفقًا لما كشفته صحيفة «ميرور» البريطانية، فإن آرسنال يستعد لتقديم عرض رسمي لمنافسة غريمه اللندني توتنهام هوتسبير على ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، والذي يقدم مستويات مميزة منذ انضمامه لإيفرتون الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة إيفرتون حددت سعرًا مبدئيًا يبلغ 55 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع ندياي، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من أندية القمة في البريميرليج بالحصول على خدماته.

ويرتبط ندياي بعقد طويل الأمد مع إيفرتون يمتد حتى عام 2029، وهو ما يمنح ناديه قوة تفاوضية كبيرة أمام العروض المقدمة، إلا أن رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة والمشاركة في بطولات أوروبية قد تحسم موقفه لصالح آرسنال.

ويحتل آرسنال حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، ويسعى المدرب ميكيل أرتيتا إلى تعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على مواصلة المنافسة على اللقب المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.