مازح الفنان محمد القس اليوتيوبر محمد طاهر عبر حسابه على موقع فيسبوك، عقب إعلان طاهر عن إعجابه بمسلسل "حد أقصى"، حيث وجه له القس رسالة قال فيها: "ومالك بتقولها وإنت مكسوف، علي صوتك وكفاية خوف من المجتمع، أنا مبسوط إن أخيرا فيه حاجة عجبتك".

يشار أن اليوتيوبر محمد طاهر والمعروف انتقاده اللاذع للأعمال الفنية المختلفة وللفنانين، أعلن مؤخرا أن مسلسل "حد أقصى" انضم للمسلسلات التي لاقت إعجابه وفاجأته في موسم رمضان الحالي، وهي من المرات القليلة التي يعلن فيها طاهر عن إعجابه بعمل في هذا الموسم.

يأتي هذا بعد حرص عدد كبير من الفنانين على معرفة رأيه في أعمالهم بعد النجاح الكبير الذي حققه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونجاحه في كسب شهرة كبيرة دفعت كثيرون لمتابعة حساباته والاهتمام بأراءه في الأعمال الفنية المختلفة وفي أداء الممثلين.

مسلسل "حد أقصى" من تأليف هشام هلال، وهو أول عمل تخرجه مايا أشرف زكي، وبطولة كل من روجينا، ومحمد القس، وخالد كمال، وفدوى عابد، وتدور أحداثه حول "صباح" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب حين يُودع في حسابها مبلغ ضخم يزج بها في عمليات غسيل الأموال. وبين مطاردة عصابة لا ترحم وضغوط اجتماعية خانقة، تخوض مع زوجها رحلة قاسية لاختبار الثقة والتحمل، لتثبت الأحداث كيف يمكن لقرار عابر أن يدفع بالإنسان نحو حافته القصوى.

حقق المسلسل ردود فعل واسعة، وأشاد كثيرون بمستوى الإخراج الذي قدمته مايا في أول تجربة لها.