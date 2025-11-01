نامر بشير: المتحف المصري الكبير يعكس الفكر والرقي والحضارة المصرية عبر العصور

أكد الإعلامي تامر بشير أن العالم بأسره يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير، باعتباره إنجازًا هندسيًا وحضاريًا فريدًا يجسد الفكر والرقي والإبداع المصري عبر العصور.

وقال بشير، خلال برنامجه "دوس بنزين" المذاع عبر قناة النهار، إن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد صرح أثري، بل يمثل رسالة واضحة تؤكد قدرة مصر على الحفاظ على تراثها وتاريخها وثقافتها، موضحًا أن هذا المشروع العملاق يجسّد حرص الدولة على صون كل ذرة تراب من أرضها.

وأضاف أن المتحف يُعد الأكبر من نوعه في العالم، ويضم مجموعة هائلة من الآثار التي توثّق لتنوع الحضارات التي نشأت على أرض مصر، مشيرًا إلى أن افتتاحه سيكون حدثًا تاريخيًا استثنائيًا يليق بمكانة مصر وريادتها الحضارية على مستوى العالم.