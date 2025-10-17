تحدث الفنان حمزة نمرة، عن أغنيته الشهيرة «فاضي شوية»، مشيرا إلى كتابة الشاعر خليل عز الدين النص ونشره على حسابه على فيسبوك عام 2013؛ لكنه لم يقع تحت عينيه إلا «بالصدفة البحتة» عام 2017.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» : «من كثرة حبي للمعاني والكلام، كتبت النص على ورقة وكنت أمشي بها، وكلما قابلت صديقا أقرأها له»، موضحا أن النص الأصلي كُتب بأسلوب «نثري» يصعب للغاية تلحينه.

من جانبه كشف الشاعر خليل عز الدين، عن كتابتها أربع مرات مختلفة بناءً على طلب الفنان حمزة نمرة الذي كان يسأله بعد كل محاولة «فيه أحسن من كده؟»، حتى وصل إلى النسخة النهائية في المحاولة الرابعة.

وكشف «نمرة» عن الأسباب التي دفعته لكسر القالب الفني المعتاد عنه في ألبومه الأخير، والذي طرحه على عدد من الأسابيع، مؤكدا أن الأمر لم يكن بـ «مزاجه».

وتابع: «طريقة الاستماع الآن في السوشيال ميديا، فرضت علينا عدم طرح الألبومات كما في السابق»، منوها أنه ينتمي لـ «جيل شرائط الكاسيت»، الذي كان ينتظر بلهفة صدور ألبومات نجومه المفضلين.

ونوه إلى تغير طريقة الاستماع اليوم، حتى أن الأغنية الكاملة أصبحت طويلة على البعض، في زمن أصبحت فيه مدة المشاهدة تُقاس بالـ «ريل» الذي لا يتجاوز 30 ثانية، مؤكدا أن طرح ألبوم كامل دفعة واحدة «قد يظلم الأغاني».